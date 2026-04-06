В алкомаркете произошла эпичная драка продавца с покупателями — видео
В Москве в одном из алкомаркетов произошла драка между сотрудником и двумя покупателями, инцидент попал на видео. Кадры публикует ТАСС.
На записи видно, как один из посетителей нападает на продавца. Работник магазина отражает первые удары, после чего переходит в контратаку и наносит несколько точных ударов по голове нападающего. Затем в конфликт вмешивается второй покупатель, который также оказывается на полу после короткой схватки. В какой-то момент в руках у продавца оказывается пистолет.
По данным полиции, в ходе потасовки продавец выстрелил одному из оппонентов в ногу. Подозреваемым оказался 30-летний уроженец Белгородской области.
Читайте также: