В алкомаркете произошла эпичная драка продавца с покупателями — видео

Достижения.рф

В московском алкомаркете произошла эпичная драка продавца с двумя покупателями
Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

В Москве в одном из алкомаркетов произошла драка между сотрудником и двумя покупателями, инцидент попал на видео. Кадры публикует ТАСС.



На записи видно, как один из посетителей нападает на продавца. Работник магазина отражает первые удары, после чего переходит в контратаку и наносит несколько точных ударов по голове нападающего. Затем в конфликт вмешивается второй покупатель, который также оказывается на полу после короткой схватки. В какой-то момент в руках у продавца оказывается пистолет.



По данным полиции, в ходе потасовки продавец выстрелил одному из оппонентов в ногу. Подозреваемым оказался 30-летний уроженец Белгородской области.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0