Агрессивный турецкий таксист запер в машине актрису Лянку Грыу

08 августа 2025, 15:28

Лянка Грыу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская актриса молдавского происхождения Лянка Грыу рассказала о случае в Турции, когда агрессивный таксист не выпускал ее из машины. Этим артистка поделилась с порталом «Страсти».





Инцидент случился, когда Лянка летела в США и остановилась с пересадкой в Турции. Она села в машину к таксисту, который начал вымогать у нее деньги.



Водитель требовал от актрисы 25 долларов за поездку до отеля, хотя изначальная стоимость поездки равнялась 15 долларам. Лянка отдала их, но таксист закрыл двери и начал вымогать больше. В итоге она дала еще 5 долларов и попросила открыть машину.





«Важно сохранять спокойствие, особенно с агрессивными мужчинами», — говорит артистка.