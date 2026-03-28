Россиянка скончалась при загадочных обстоятельствах в одном из отелей Грузии
В столице Грузии при загадочных обстоятельствах погибла 22-летняя уроженка Нижнего Новгорода Алина Камбарова. Об этом сообщает «КП — Нижний Новгород».
С января 2025 года девушка жила и работала в Грузии, на родину возвращалась лишь на короткое время. 16 марта она прилетела в Тбилиси, где ее встретил знакомый парень, после чего остановилась в Panorama 360 Hotel.
Ночью 17 марта россиянка отправила другу кадры с видом из окна, а затем перестала выходить на связь. 19 марта тот самый приятель приехал в отель и выяснил, что его подругу нашли мертвой еще два дня назад.
По данным полиции, на теле не обнаружили следов насильственной смерти, а в номере не нашли ничего подозрительного. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.
При этом молодой человек, встречавший россиянку в аэропорту, исчез — его присутствие в номере зафиксировали только по рассказам и косвенным сведениям.
