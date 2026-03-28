«Смотри, какой он большой»: мужчина оголился перед маленькой россиянкой в лифте
В Казани неизвестный совершил непристойные действия в лифте многоквартирного дома в присутствии девятилетней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал «Регион 116».
Инцидент произошел вечером 26 марта в микрорайоне Азино-1. Мать ребенка рассказала, что в тот день ее дочь зашла одна в лифт и закрыла дверь, но следом за ней в кабину успел войти незнакомец. Во время поездки он расстегнул ширинку и, со слов девочки, произнес: «Смотри, какой он у меня большой». Школьница отвернулась, после этого мужчина больше не приставал к ней.
Женщина не стала писать заявление в полицию, но предупредила других родителей и призвала их провести с детьми профилактические беседы. Правоохранители пока не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге приговорил мигранта из Узбекистана к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки.
