Россиянка скрывалась почти 20 лет из-за ошибки молодости под чужим именем

28 октября 2025, 18:55

В Приангарье женщина скрывалась под чужим именем 17 лет, ее задержали

Фото: istockphoto/zoka74

ГУФСИН по Иркутской области сообщило, что женщина, осужденная за сбыт наркотиков, почти два десятилетия жила под чужим именем. Об этом пишет «Газета.ру».