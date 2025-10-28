Россиянка скрывалась почти 20 лет из-за ошибки молодости под чужим именем
ГУФСИН по Иркутской области сообщило, что женщина, осужденная за сбыт наркотиков, почти два десятилетия жила под чужим именем. Об этом пишет «Газета.ру».
По данным ведомства, в 2008 году, будучи 17‑летней, она продавала запрещённые вещества, а затем уехала из родной Кемеровской области, испугавшись ответственности. В 2010 году её заочно приговорили к четырём годам лишения свободы условно, но она не встала на учёт. Условный срок заменили на реальный и объявили женщину в федеральный розыск.
Выяснилось, что в конце нулевых она получила новый паспорт, используя чужое свидетельство о рождении, и с тех пор жила под чужим именем в Иркутской области.
По запросу сотрудников ФСИН криминалисты провели портретную экспертизу и установили, что на фото из уголовного дела и на снимке в паспорте, оформленном 17 лет назад, находится один и тот же человек. После задержания женщина признала свою вину.
Сейчас она отбывает срок, назначенный ей в 2012 году.
