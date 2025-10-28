Жителя Ленобласти задержали в Петербурге за поджог тепловоза на ж/д станции
В Петербурге задержали 22‑летнего жителя Ленинградской области, которого подозревают в поджоге кабины маневрового тепловоза на станции Ораниенбаум‑1 в Петродворцовом районе. Об этом пишет РИА Новости.
По факту возбудили уголовное дело о теракте.
По данным следствия, молодой человек, находясь вблизи объекта, поджёг кабину, применив легковоспламеняющуюся жидкость. Установили, что он действовал по указанию, полученному от неизвестного куратора через мессенджер.
Задержание проводили сотрудники транспортной полиции совместно с УФСБ по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии. Срок по указанной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Читайте также: