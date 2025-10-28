Жителя Ленобласти задержали в Петербурге за поджог тепловоза на ж/д станции

28 октября 2025, 18:31

Фото: istockphoto/PamWalker68

В Петербурге задержали 22‑летнего жителя Ленинградской области, которого подозревают в поджоге кабины маневрового тепловоза на станции Ораниенбаум‑1 в Петродворцовом районе. Об этом пишет РИА Новости.