Россиянка случайно проглотила иголку и не подозревала об этом несколько месяцев
27-летняя жительница Ленинградской области случайно проглотила иглу и несколько месяцев не подозревала об этом. Инородное тело из ее легкого извлекли хирурги НИИ фтизиопульмонологии в Санкт-Петербурге, сообщил телеграм-канал SHOT.
Девушка украшала шарами комнату к дню рождения ребенка и в суете вдохнула портновскую булавку, которую держала во рту. В районной больнице инородное тело не нашли и пациентку отпустили. Спустя время у нее появились кашель, одышка и дискомфорт в груди, а повторный рентген показал, что булавка застряла в бронхе верхней доли левого легкого. Она лежала поперек просвета, буквально распирая его.
Удалить иголку щипцами не удалось из-за высоких рисков, поэтому врачи провели торакотомию — операцию через разрез грудной клетки. Как отметили специалисты, если бы инородное тело так и не обнаружили, оно могло повредить стенку бронха и крупные сосуды рядом, что грозило массивным легочным кровотечением.
В результате иголку успешно извлекли, сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже вернулась домой.
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