Россиянка случайно проглотила иголку и не подозревала об этом несколько месяцев

07 октября 2026, 10:59

В Петербурге хирурги удалили портновскую булавку из легкого девушки

Фото: iStock/Gumpanat

27-летняя жительница Ленинградской области случайно проглотила иглу и несколько месяцев не подозревала об этом. Инородное тело из ее легкого извлекли хирурги НИИ фтизиопульмонологии в Санкт-Петербурге, сообщил телеграм-канал SHOT.