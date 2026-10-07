Землетрясение вновь произошло в одном регионе РФ
Землетрясение зафиксировали возле южного побережья Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки произошли утром среды, 7 октября, в Тихом океане. Их магнитуда достигала 4,6 — такие землетрясения относятся к ощутимым и способным вызвать незначительные повреждения.
Эпицентр природного катаклизма располагался в 59 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг залегал на глубине 63 километров. Жители региона почувствовали колебания силой до трех баллов. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали, угроза цунами также не объявлялась.
Накануне на Курильских островах зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.
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