Землетрясение вновь произошло в одном регионе РФ

07 октября 2026, 09:52

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Фото: iStock/Far700

Землетрясение зафиксировали возле южного побережья Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.