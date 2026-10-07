Достижения.рф

Землетрясение вновь произошло в одном регионе РФ

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6
Фото: iStock/Far700

Землетрясение зафиксировали возле южного побережья Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.



По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки произошли утром среды, 7 октября, в Тихом океане. Их магнитуда достигала 4,6 — такие землетрясения относятся к ощутимым и способным вызвать незначительные повреждения.

Эпицентр природного катаклизма располагался в 59 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг залегал на глубине 63 километров. Жители региона почувствовали колебания силой до трех баллов. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали, угроза цунами также не объявлялась.

Накануне на Курильских островах зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0