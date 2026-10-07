Толпа подростков-безбилетников избила кондуктора трамвая в российском городе
В Екатеринбурге толпа подростков напала на кондуктора трамвая. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По его информации, инцидент произошел днем 6 октября возле остановки «Фрунзе». Агрессивная компания в ходе конфликта рассекла женщине бровь. Из-за нападения движение общественного транспорта приостановилось на 40 минут. Источник отметил, что это не первый подобный случай в Екатеринбурге: 5 октября другой школьник распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №12.
Как пишет газета «КП-Екатеринбург», все началось с того, что пять школьников не захотели оплачивать проезд. По данным издания, пострадавшим кондуктором оказался мужчина. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи зашили ему рану, после чего он продолжил работу до конца смены.
О нападении сообщили в правоохранительные органы. В отделении по связям со СМИ УМВД по городу уточнили, что информация зарегистрирована в отделе полиции № 5. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и участники конфликта. По результатам проверки там примут процессуальное решение.
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