Толпа подростков-безбилетников избила кондуктора трамвая в российском городе

07 октября 2026, 10:48

В Екатеринбурге пять подростков рассекли бровь кондуктору трамвая

Фото: iStock/Evgeniy Akimenko

В Екатеринбурге толпа подростков напала на кондуктора трамвая. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.