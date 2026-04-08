Россиянка согласилась на резекцию желудка, впала в кому и получила гангрену кишки
Жительнице Сахалина потребовалась помощь медиков после резекции желудка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина по имени Светлана пришла на консультацию к хирургу. Врач убедил её провести операцию малоинвазивным способом, чтобы избежать диабета. Часть суммы пациентка перевела специалисту на личную карту.
После выписки дома у неё началась рвота и возникло головокружение. В больнице врачи обнаружили сгустки крови в брюшной полости и диагностировали гангрену тощей кишки. Светлана провела две недели в коме. Медики прооперировали её повторно и удалили около метра кишечника.
Хирург узнал о ситуации, но не извинился. Он заявил, что анализы позволяли провести операцию, а последствия появились из-за другого заболевания. Своей вины он не признаёт. Потерпевшая хочет привлечь врача к ответственности и обратилась в правоохранительные органы.
