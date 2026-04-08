Рыбак нашёл в реке Тобол тело мужчины, пропавшего на рыбалке пять месяцев назад
В реке Тобол рыбаки нашли тело пропавшего в прошлом году мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Курганской области.
Погибший — житель села Введенское 1971 года рождения. В ноябре 2025 года гражданин уехал на рыбалку в Белозерский муниципальный округ и после этого не вернулся. С того момента он числился без вести пропавшим.
Днём 8 апреля текущего года другой рыбак нашёл тело в воде. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Кемеровской области, где нашли тело 9-летней девочки, провалившейся под лёд. До этого в Красноярском крае пенсионер решил сократить путь и ушёл под воду.
