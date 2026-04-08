Пермский суд заключил под стражу на два месяца школьника, убившего учительницу
Пермский краевой суд арестовал 17-летнего школьника за убийство педагога. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Сообщается, что в ноябре юноше исполнится 18 лет. Суд заключил школьника под стражу на два месяца.
Судебное решение по аресту подростка последовало после нападения на педагога школы №5 в Добрянке. Утром 7 апреля парень поджидал женщину на крыльце учебного заведения, а затем набросился на неё с ножом.
Медики госпитализировали учительницу, полицейские задержали подростка. Позже женщина скончалась от полученных травм. Установлено, что школьник испытывал личную неприязнь к своей классной руководительнице.
