В Башкирии мужчина домогался до местной жительницы, а затем избил ее

05 августа 2025, 20:49

Фото: istockphoto/blinow61

В Башкортостане мужчина Сергей А. подозревается в домогательствах и жестоком избиении местной жительницы. Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 августа, когда Анна (имя изменено) возвращалась домой в Туймазах.