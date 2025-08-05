В Башкирии мужчина домогался до местной жительницы, а затем избил ее
В Башкортостане мужчина Сергей А. подозревается в домогательствах и жестоком избиении местной жительницы. Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 августа, когда Анна (имя изменено) возвращалась домой в Туймазах.
По информации издания «Осторожно, новости», девушка заметила, что за ней следит мужчина, который начал угрожать ей и оскорблять. Затем он напал на нее, ударив в нос и избив по голове. После нападения мужчина скрылся, а очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.
Анну доставили в больницу, где ей поставили диагноз — сотрясение мозга и множественные гематомы по телу. Также у нее возникли проблемы со зрением на один глаз, бессонница и панические атаки. Сергей А. уже имел проблемы с законом: ранее его привлекали к административной ответственности за кражу, а также возбуждали уголовное дело за изнасилование.
На данный момент мужчина не задержан.
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