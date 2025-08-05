Mash: Мужчина облил возлюбленную бензином и поджег ее в ДНР
В Горловке произошел инцидент, в результате которого мужчина попытался сжечь свою возлюбленную из-за ссоры.
Как пишет Mash, он облил женщину бензином и поджег ее. К счастью, ей удалось быстро накинуть на себя одеяло, что помогло защитить большую часть тела, и она смогла сбежать к соседям. Пока пострадавшая приходила в себя, агрессор скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали, и он был отправлен в следственный изолятор. Теперь дело передано в суд.
Перед этим сообщалось, что подросток в Бразилии порубил отчима на куски за то, что тот систематически избивал его мать. В материале говорилось, что в какой-то момент парень купил топор и стал ждать того момента, когда насилие повторится. Так и произошло, в результате чего юноша отомстил своей жертве.
Сейчас с парнем работают следователи и выясняют подробности кровавой трагедии.
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