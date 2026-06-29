Россиянка сплавлялась по уральской реке и пропала
В Челябинской области во время сплава по реке Ай пропала 35-летняя женщина. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел, когда россиянка Валерия каталась на сапборде. В какой-то момент она зацепилась за страховочный шнур, потеряла равновесие и упала в воду. При падении женщина ударилась головой о камни, получила тяжелую травму и потеряла сознание. Сильное течение моментально унесло ее.
Попытки найти пропавшую участники экспедиции предпринимали самостоятельно. Однако в экстренные службы они обратились только спустя 12 часов после случившегося. Поисковая операция стартовала утром 29 июня.
Спасатели отмечают, что из-за запоздалого вызова шансы на благополучный исход практически отсутствуют. Сложность добавляют погодно-климатические условия: вода в реке отличается высокой мутностью, а дно покрыто толстым слоем ила, что существенно затрудняет видимость и проведение поисковых работ.
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