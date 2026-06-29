Россиянка сплавлялась по уральской реке и пропала

29 июня 2026, 14:40

Baza: Россиянка пропала в Челябинской области, сплавляясь по реке Ай

Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В Челябинской области во время сплава по реке Ай пропала 35-летняя женщина. Об этом информирует Telegram-канал Baza.