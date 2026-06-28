Заблудившихся в лесу детей нашли в Нижегородской области
Волонтёры поисково-спасательного центра «Рысь» обнаружили четырёх детей, потерявшихся в лесном массиве Нижегородской области. Информация об этом появилась в официальной группе организации в соцсетях.
Сигнал о пропаже поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу города Выкса. Как выяснилось, воспитанники социально-реабилитационного центра ушли в лес для сбора ягод и не сумели самостоятельно вернуться обратно.
У одного из заблудившихся при себе был мобильный телефон. Оператор неоднократно связывался с ребёнком, однако точные координаты установить долгое время не представлялось возможным. Позднее подросткам удалось активировать функцию геолокации на устройстве.
Ориентируясь на полученные данные, добровольцы оперативно выдвинулись в указанный район. Детей нашли в лесу между двумя населёнными пунктами. Всех четверых доставили обратно в реабилитационный центр.
Отмечается, что состояние здоровья найденных ребят оценивается как удовлетворительное. Их жизням ничто не угрожает.
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