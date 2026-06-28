Заблудившихся в лесу детей нашли в Нижегородской области

28 июня 2026, 21:09

Волонтеры отыскали четверых заблудившихся в лесу детей в Нижегородской области

Фото: istockphoto/GettyTim82

Волонтёры поисково-спасательного центра «Рысь» обнаружили четырёх детей, потерявшихся в лесном массиве Нижегородской области. Информация об этом появилась в официальной группе организации в соцсетях.