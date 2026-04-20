Дочь уговорила любовника изнасиловать спящую мать-инвалида и сняла всё на видео
В итальянском городе Неаполь 32-летний парень изнасиловал 59-летнюю мать-инвалида своей девушки. Об этом сообщает Leggo.
33-летняя дочь убедила своего возлюбленного надругаться над матерью, которая страдает психическими и физическими расстройствами. В момент нападения пожилая женщина спала. Девушка снимала происходящее на видео.
Позже запись увидела младшая дочь пострадавшей. Она передала ролик стражам порядка. Правоохранители задержали и арестовали пару. Когда преступница узнала, что в полицию обратилась её сестра, то начала ей угрожать. Женщине уже предъявили соответствующие обвинения. Расследование продолжается.
