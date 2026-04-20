В Подмосковье пропал 12-летний мальчик с проблемами со здоровьем

Фото: lizaalert.org

В Подмосковье пропал 12-летний мальчик по имени Александр Рощин. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», у ребёнка есть проблемы со здоровьем.



Несовершеннолетний катался на самокате в Зеленограде. На мальчике жёлтая куртка, синие джинсы, жёлтые сапоги и голубая шапка с помпоном.

Волонтёры и спасатели ищут ребёнка уже несколько часов. Спасатели согласовывают дальнейшие действия с прибывшим на место отрядом «ЛизаАлерт». К поискам подключились и местные жители. Полиция опрашивает возможных свидетелей во дворах и ближайших парках. Спасатели просят всех, кто видел ребёнка, немедленно сообщить по телефону 112.

Ольга Щелокова

