В Сургуте школьники избили сверстника за отказ воровать из магазина
В Сургуте группа школьников избила сверстника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает Следственный комитет России.
Поводом для нападения, по предварительной информации, мог стать отказ мальчика участвовать в краже. Предполагаемые участники — несовершеннолетние 2009, 2010 и 2013 годов рождения. Все они знакомы друг с другом и пытались склонить жертву к воровству в магазине.
После произошедшего стороны конфликта помирились. Пострадавший не обращался за медицинской помощью. Однако председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела. Следствие квалифицировало действия по статье 213 УК РФ (хулиганство).
