Россиянин-рецидивист разбил девочке лицо и изнасиловал её

В Вологде возбуждено дело об изнасиловании и избиении несовершеннолетней
В Вологде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту жестокого нападения на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает vologda.kp.ru.



По информации следствия, инцидент произошёл 21 декабря. 36-летний житель города избил девочку, нанёс ей сильные удары по лицу, а затем совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера.

Суд рассмотрел материалы дела и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина будет находиться под арестом до 21 февраля следующего года.

В ходе проверки выяснилось, что у фигуранта уже имеется непогашенная судимость. Следственные органы продолжают работу по уголовному делу. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте в Забайкалье, где мужчина надругался над маленькой девочкой.

