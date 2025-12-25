Россиянин-рецидивист разбил девочке лицо и изнасиловал её

25 декабря 2025, 19:43

В Вологде возбуждено дело об изнасиловании и избиении несовершеннолетней

Фото: Istock/filrom

В Вологде правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту жестокого нападения на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает vologda.kp.ru.