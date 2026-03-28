Россиянка стала целью насильника, на счету которого почти 40 жертв
Российская туристка стала целью серийного насильника в Индии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
36-летняя Валерия шла по туристической тропе на склоне с видом на море на популярном курорте Варкалы. По пути ей встретился полностью обнаженный незнакомец.
Сначала, со слов женщины, он пытался уговорить ее добровольно вступить с ним в половую связь. Получив отказ, маньяк накинулся на россиянку, однако ей удалось оттолкнуть его и позвать на помощь.
После этого нападавший скрылся. Через некоторое время его задержали при попытке изнасиловать очередную жертву. Правоохранители установили, что мужчину неоднократно видели голым в этом районе. Предполагается, что он связан с 38 аналогичными преступлениями.
