Таксист изнасиловал женщину в Японии после ее признания в желании умереть
В Японии арестовали 72-летнего таксиста Масакадзу Накамура по подозрению в изнасиловании 20‑летней пассажирки. Об этом пишут местные СМИ.
По данным следствия, молодая женщина, будучи пьяной, села в такси и расплакалась, признавшись водителю, что переживает тяжёлый период и даже хочет умереть. Таксист предложил выслушать её, после чего, по версии обвинения, уехал мимо нужной остановки, завёз девушку в укромное место и изнасиловал.
На допросе Накамура заявил, что по выражению лица пассажирки ему показалось, будто она не против. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Полиция подтвердила его задержание.
Следствие продолжается.
