В Вельске вынесли приговор мучителю женщины и ребенка
В Вельске суд отправил ранее судимого местного жителя в колонию строгого режима на три года и десять месяцев за издевательства над сожительницей и ее 10-летним сыном. Об этом сообщает управление СКР по Архангельской области.
Следствие установило: с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года фигурант регулярно бил мальчика, когда напивался. Во время одной из ссор он набросился на женщину, избил ее, душил и угрожал расправой. Суд взыскал в пользу ребенка 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Ранее стало известно, что американский стример Clavicular, настоящее имя — Брейден Питерс, предстанет перед судом после стрельбы по аллигатору во время прямого эфира. Инцидент произошел в национальном парке Эверглейдс. Блогер и его друзья заметили рептилию во время прогулки на лодке.
Читайте также: