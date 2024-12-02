Россиянка трижды меняла отцовство своих детей ради мигрантов

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Россиянка трижды меняла отцовство своих детей через ЗАГС с целью организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. По информации ведомства, ни один из иностранцев не был биологическим отцом ее детей и до их рождения никогда не был в Кузбассе.
Правоохранительные органы также выяснили, что ни один из новоиспеченных отцов никак не участвовал в воспитании детей и не жил с ними ни одного дня.
Уголовное дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Расследование уже завершено, все материалы передали в суд. Максимальное наказание по статье — пять лет тюрьмы.
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«В соответствии законодательством наличие ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, дает иностранцу право на получение вида на жительство в упрошенном порядке. Указанным правом новоиспеченные отцы воспользовались спустя непродолжительное время после получения нового статуса», — приводят заявление ведомства в «Ciбдепо».
Уголовное дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Расследование уже завершено, все материалы передали в суд. Максимальное наказание по статье — пять лет тюрьмы.
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Данил Пономарев