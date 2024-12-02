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Восьмиклассница влюбилась в школьного охранника, сбежала из дома и на 10 лет стала добровольной пленницей педофила

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

14-летняя Таня Николь Ках думала, что отношения с 37-летним школьным охранником и есть настоящая любовь. Ради него она сбежала из дома. И только тогда поняла, кто ее возлюбленный на самом деле.
О том, как несовершеннолетняя провела 10 лет в плену, в чем виновен ее отец и какое наказание понес маньяк-педофил, расскажет редакция «Радио 1».

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10 февраля 1996 года в США, в маленьком городке Маккиспорт, юная Таня Николь Ках собрала свои вещи и тайно сбежала из дома. Девочке тогда было 14 лет. Этот побег был далеко не первым, однако в предыдущих случаях она возвращалась спустя несколько дней. В этот раз Таня оказалась дома только через 10 лет.

С малых лет девочка росла в атмосфере скандалов между родителями. Мать, которая страдала алкоголизмом, постоянно била ребенка. Однажды женщина пыталась задушить маленькую девочку, в другой раз набросилась на нее с кухонным ножом.

Когда Тане исполнилось 11 лет, родители развелись, и она осталась жить с отцом. Следующие три года девушка назовет «самыми счастливыми в своей жизни» ровно до того момента, как ее отец не встретил новую возлюбленную и не переехал к ней в дом вместе с дочерью.

Мачеха искренне пыталась наладить отношения с Таней, но девочка было против этого. Вскоре она стала хуже учиться, чаще устраивать скандалы и даже шантажировать отца. Школьница несколько раз убегала из дома, заявляя, что не может жить в одном доме с ненавистной мачехой. Но отец девочки не поддался на провокации. К тому же он занял сторону своей возлюбленной, а на побеги дочери перестал обращать внимание.

По этой причине, когда Таня Ках исчезла в феврале 1996 года, отец не стал беспокоился. Он был уверен, что однажды девочка одумается и вернется домой, однако мужчина и представить себе не мог, что его дочь окажется в плену у маньяка, который старше ее на 23 года.

Любовь с 37-летним школьным охранником: Как Таня Ках оказалась в плену у маньяка-педофила


37-летний школьный охранник Томас Хосе имел самое непосредственное отношение к побегу Тани Ках из дома. Однажды в школе он заговорил с бойкой ученицей, потом они общались еще несколько раз на ничего незначащие темы, и постепенно сблизились.

В каморке под лестницей вместе болтали и курили, когда Таня сбегала с уроков, здесь же впервые поцеловались. Потом он стал первым мужчиной в ее жизни. Восьмиклассница серьезно влюбилась во взрослого мужчину. Школьница неоднократно делилась с ним семейными проблемами, и однажды Томас предложил ей переехать к нему, однако тайно, ведь девушка еще была несовершеннолетней. Мужчина обещал Тане, что возьмет ее в жены спустя время и они будут жить счастливо.

Вскоре Таня переехала к нему в дом, где проживал не только Томас, но и его родители, а также сын подросток. Мужчина приказал девушке не выдавать себя. Под угрозами он убедил Таню, что если кто-то узнает об их союзе, то пару разлучат навсегда. Зато теперь они муж и жена, как уверял педофил. Правда вся семейная жизнь сводилась к выполнению прихотей мужа, и прежде всего интимных. Взрослый мужчина требовал, чтобы Таня не набирала вес, а оставалась в переделах своих 42 кг. Девочка изводила себя голодом и слабительными.

Таня Ках (Фото: соцсети Тани Ках)

Следующие 3,5 года Таня ни разу не выходила на свежий воздух. Не открывала окно, чтобы ее не засекли с улицы. Вместо туалета пользовалась ведром, а комнату покидала только чтобы помыться в то время, когда родители Томаса спали. Сутки напролет она читала журналы и смотрела телевизор в наушниках. Спустя года во время судебного заседания родители охранника будут утверждать, что не знали о маленькой пленнице в комнате сына.

Когда Тане исполнилось 18 лет, Томас Хосе решил ее легализовать. К тому моменту девушка уже находилась в федеральном розыске. Мужчина заставил ее перекрасить волосы в черный цвет и сделал ей новые документы на имя Никки Аллен. Он представил ее родителям, как свою невесту. Отныне добровольная пленница свободно могла передвигаться по дому, ни от кого не прячась.

При этом Томас запретил своей «невесте» отходить от крыльца и общаться с соседями. Стоит отметить, что дом мужчины, где девушка прожила 10 лет, находился всего в 3 км от дома ее мачехи и отца.

Лишь с годами к девушке пришло понимание, что их отношения совсем не адекватные. После плена девушка скажет журналистам, что была рабыней Хосе все эти годы.

На седьмом году жизни в доме-тюрьме Томас разрешил своей пленнице ходить в соседний магазин за продуктами. Через три года хозяин магазина поинтересовался у девушки, как получилось, что у нее с мужем такая большая разница в возрасте. И тут Таня, которую знали под именем Никки Аллен, рассказала всю историю своего заточения, а также назвала свое настоящее имя.

Насколько посадили маньяка и в чем оказался виновен отец девочки


Примечательно, что сын владельца магазина оказался полицейским. Отец попросил его проверить слова Никки Аллен. 21 марта 2006 года в дом Томаса Хосе ворвались сотрудники правоохранительных органов. Плен Тани Ках длиной в 10 лет закончился.

Через год состоялся суд. Ни о каком похищении не могло быть речи – Таня сама пришла в дом подсудимого, а потом имела возможности уйти от него. Но не сделала этого.

Фото: iStock/Rawf8

Томаса Хосе судили за интимные отношения с ребенком и за создание угрозы для жизни ребенка, когда он подговорил 14-летнюю Таню на побег из дома. Его приговорили к тюремному заключению. В заявлениях на УДО мужчине отказывали. Он вышел на свободу только в 2022 году, отсидев по максимуму.

Повзрослевшая Таня Ках так и не смогла помириться с отцом. Последнюю точку в отношения отца и дочери поставила изданная автобиография Тани Ках, где она так расписала свое «несчастное детство», что отец и мачеха подали на нее иски за клевету. В итоге стороны заключили мировое соглашение и больше не общаются.

После всей жуткой истории бывшая пленница смогла получить образование и даже выйти замуж. Ее избранником вновь стал мужчина значительно старше ее.

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#школьница
#сын
Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей
02 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Сахалинский областной суд постановил освободить от наказания двух из четырех браконьеров, которые в 2023 году убили 26 краснокнижных северных оленей. Информация следует из картотеки суда.
Отмечается, что данное решение вынесено на этапе апелляции, по результатам которой Алексей Василенко и Александр Смирнов были освобождены от наказания в виде колонии-поселения. Суд лишь запретил им выполнять определенные действия.

Примечательно, что судебная инстанция также сократила сумму причиненного природе ущерба с 4,74 млн рублей до 780 тыс рублей. По данным следствия, обвиняемые уже возместили ущерб по первоначальным расчетам.

Напомним, зимой 2023 года на севере Сахалина в Охинском районе обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, чья популяция занесена в Красную книгу. Животных долго избивали, после чего отрезали головы.

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Владения члена банды Цапков продадут на аукционе за 2,5 млрд рублей
Земли члена банды Цапков Цеповяза выставили на аукционе за 2,5 млрд рублей
02 декабря 2024, 18:05

Фото: iStock/BrianAJackson

Земли члена известной банды Цапков Вячеслава Цеповяза будут выставлены на торги с начальной стоимостью в более чем 2,5 миллиардов рублей. Об этом пишет Shot.
«Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги. Начальная цена лота — ₽2 520 081 057», — сообщается в telegram-канале.

Состав лота включает 94 актива Цеповяза, в том числе владения в поселке Садовом. Все земли являются собственностью должника, а их площадь разнится от 60 тысяч до более 1 миллиона квадратных метров. Использование имущества рассчитано под сельское хозяйство. Дата аукциона назначена на 16 января. Выставленные на торги земли входят в активы компании ООО «Опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани».

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Раскрыта причина смертельного отравления четырех детей под Красноярском

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#торги
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Раскрыта причина смертельного отравления четырех детей под Красноярском
СК: семья под Красноярском отравилась из-за неправильного применения дихлофоса
02 декабря 2024, 16:45

Фото: iStock/Benjamin Clapp

Причиной отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, стало неправильное использование дихлофоса. Об этом сообщили в областном следственном управлении СК РФ. По информации ведомства, ядом оказались покрыты все вещи и мебель в доме.
Отец семейства распылял дихлофос хаотичным образом, вещество покрыло практически поверхности в доме, сообщили «Известиям» в красноярском следственном комитете. Отмечается, что попадание инсектицидов на одежде и игрушках повлекли за собой смерть четырех детей.

В то же время биолог Михаил Воробьев в беседе с RT раскрыл, как правильно пользоваться инсектицидами. По его словам, нельзя пренебрегать инструкцией, указанной на баллончиках с веществом: надевать респиратор или маску во время работы, а после обязательно проветривать помещение.
«Это бытовое средство, и поэтому, обрабатывая, мы невольно вдыхаем какое-то количество. Другое дело, что нельзя это делать долго и в высокой концентрации. Обработали комнату, попшикали, закрыли, ушли. Несколько вздохов сделали, это попало внутрь, но всё-таки это не та концентрация, которая может нанести колоссальный ущерб организму человека», — поделился эксперт.
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Четверо детей погибли в Красноярском крае по вине отца
СК: отец отравившихся в Красной Сопке детей распылил дихлофос на еду
02 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Steven White

Отец четверых детей из Красной Сопки Красноярского края, погибших от отравления дихлофосом, неаккуратно распылил его по дому, отрава попала на одежду, посуду и в еду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК.
«(Причиной произошедшего – ред.) стал дихлофос в результате его неправильного использования. Он попал на еду, на посуду, на одежду», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что глава семейства проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее в СК РФ заявили, что причиной отравления семьи в Красноярском крае, где погибло четверо детей, стало инсектицидное средство.

21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе.

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Пять сожженных школьников в коллекторе: в деле о загадочной смерти детей в Красноярске появилось новое обстоятельство
02 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/blinow61

В апреле 2005 года пятеро детей пропали на окраине Красноярска. Спустя три недели в коллекторе на пустыре были найдены обгоревшие останки детей в возрасте от 10 до 12 лет. По прошествию почти 20 лет в уголовном деле открылись новые обстоятельства и центральный аппарат СК возобновил расследование. Подробности — в материале «Радио 1».

«Нагуляются» и вернутся домой


Дмитрий Макаров, Максим Тауманов, Александр Лавренко, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов учились в одной школе г. Красноярска. 16 апреля 2005 года в школе был субботник, после которого дети решили погулять. Но к вечеру никто из детей домой не вернулся. Родители начали искать парней самостоятельно, но никто из общих знакомых не располагал информацией куда могли запропаститься дети.

После неудачных попыток самостоятельно отыскать школьников, родители обратились в правоохранительные органы.

«Там на нас отреагировали довольно холодно. Мол, парни нагуляются и появятся. Такое ощущение, что всерьез искать их никто не хотел», — рассказывает корреспондентам РИА Новости отец десятилетнего Максима Евгений Тауманов.

Детей искали на протяжении трех недель и только 8 мая в отделение полиции поступило сообщение об обнаружении в коллекторе обгоревших останков детских тел.

Следствие склонялось к несчастному случаю


Фото: iStock/Nirut Punshiri

Сотрудники полиции, ведущие следствие по этому делу, пришли к выводу, что дети погибли по причине взрыва метана в коллекторе. Якобы дети играли на пустыре, забрались в колодец и там мгновенно погибли. Родители пропавших мальчиков были категорически не согласны с этой версией. Колодец, в котором спустя три недели нашли тела, находился недалеко от школы и его несколько раз осматривали поисковые бригады. Родственники погибших детей придали дело огласке, с помощью СМИ им удалось привлечь внимание Москвы.

«В середине лета в Красноярск прилетел заместитель генпрокурора Владимир Колесников. Он изучил все материалы и заявил, что это было убийство. Лишь после этого наконец возбудили уголовное дело», — делится Евгений.

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Дело снова возобновили


Согласно информации РИА Новости, некоторое время назад родителей пропавших детей приглашали в Следственный комитет, где им сообщили о новых обстоятельствах в деле. Расследование трагической гибели школьников продолжается. Делом в настоящее время занимается центральный аппарат Следственного комитета. Подробности следствия пока не разглашаются.

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Четверо школьников попали в больницу из-за странного карандаша в Северной Осетии
02 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/:Iulianna Est

В селе Чермен Северной Осетии четверых школьников госпитализировали четверых школьников из-за странного карандаша с резким запахом. Об этом пишет Shot.
По данным издания, ученикам школы № 2 стало плохо на уроке математики. Учитель задала детям начертить отрезки, тогда одна девочка достала из пенала пластиковый карандаш, от которого пошел резкий запах. Сразу четверо детей почувствовали себя плохо. Их отправили в больницу.

Сейчас врачи выясняют, что стало причиной отравления детей. Все они находятся в стабильном состоянии. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области скончалась 15-летняя школьница после секса со студентом. Уточняется, что подросток была в отношениях с 19-летним молодым человеком с весны этого года и вела половую жизнь. В результате последнего секса школьнице стало плохо. По приезду медицинской бригады девушка уже не подавала признаков жизни.

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Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку
В Подмосковье суд приговорил к пожизненному сроку основателя «Гидры» Моисеева
02 декабря 2024, 15:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Подмосковье приговорил к пожизненному сроку основателя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Станислава Моисеева. Об этом информирует «Интерфакс».
Уточняется, что фигурант дела также оштрафован на 4 миллиона рублей. Его соучастники получили от 8 до 23 лет со штрафами на сумму 16 млн рублей.

По данным следствия, преступники создали приложение «Калькулятор», в котором можно было ввести специальный пин-код и получить координаты тайников-закладок. Лаборатории по производству наркотических веществ находились в частных домах и в гаражах. Силовики провели десятки задержаний и обысков по всей России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#преступники
#лаборатории
#депутат
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В Саратове скончалась школьница после секса со студентом
Саратовская школьница умерла после секса с парнем
02 декабря 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Саратовской области скончалась 15-летняя школьница после секса со студентом. Об этом рассказывает telegram-канал Mash.
«15-летняя школьница скончалась после секса со студентом в Саратовской области. Причина — его чрезмерно большой пенис», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток была в отношениях с 19-летним молодым человеком с весны этого года и вела половую жизнь. В результате последнего секса школьнице стало плохо. Сначала студент пытался помочь девочке сам, а после вызвал скорую. По приезду медицинской бригады подросток уже не подавала признаков жизни.

Согласно экспертизе, причиной смерти стала тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей. Предварительно, все из-за большого полового члена студента. Мама девочки написала заявление в полицию на молодого человека по двум статьям — «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

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#подросток
#студент
#уголовное заявление
#школьница
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Хирурги удалили 11-килограммовую кисту с паразитом девушке в Казани
02 декабря 2024, 14:55

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Казани хирурги удалили девушке 11-килограммовую кисту с паразитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, врачи выявили эхинококковую кисту (паразит свил себе гнездо) у девушки еще в 2017 году. Тогда она пропила необходимые препараты, но лечение она так и не завершила.

Год назад 21-летняя девушка сильно похудела и обнаружила большое образование на животе. Врачи выявили огромную опухоль, которая сдавила органы, а в некоторые проросла.

Чтобы избавить пациентку от недуга, врачам пришлось вместе с опухолью удалить два сегмента печени и часть мочеточника. Сейчас девушку уже выписали из больницы. Она долечивается дома.

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