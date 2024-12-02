Восьмиклассница влюбилась в школьного охранника, сбежала из дома и на 10 лет стала добровольной пленницей педофила

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
14-летняя Таня Николь Ках думала, что отношения с 37-летним школьным охранником и есть настоящая любовь. Ради него она сбежала из дома. И только тогда поняла, кто ее возлюбленный на самом деле.
О том, как несовершеннолетняя провела 10 лет в плену, в чем виновен ее отец и какое наказание понес маньяк-педофил, расскажет редакция «Радио 1».
10 февраля 1996 года в США, в маленьком городке Маккиспорт, юная Таня Николь Ках собрала свои вещи и тайно сбежала из дома. Девочке тогда было 14 лет. Этот побег был далеко не первым, однако в предыдущих случаях она возвращалась спустя несколько дней. В этот раз Таня оказалась дома только через 10 лет.
С малых лет девочка росла в атмосфере скандалов между родителями. Мать, которая страдала алкоголизмом, постоянно била ребенка. Однажды женщина пыталась задушить маленькую девочку, в другой раз набросилась на нее с кухонным ножом.
Когда Тане исполнилось 11 лет, родители развелись, и она осталась жить с отцом. Следующие три года девушка назовет «самыми счастливыми в своей жизни» ровно до того момента, как ее отец не встретил новую возлюбленную и не переехал к ней в дом вместе с дочерью.
Мачеха искренне пыталась наладить отношения с Таней, но девочка было против этого. Вскоре она стала хуже учиться, чаще устраивать скандалы и даже шантажировать отца. Школьница несколько раз убегала из дома, заявляя, что не может жить в одном доме с ненавистной мачехой. Но отец девочки не поддался на провокации. К тому же он занял сторону своей возлюбленной, а на побеги дочери перестал обращать внимание.
По этой причине, когда Таня Ках исчезла в феврале 1996 года, отец не стал беспокоился. Он был уверен, что однажды девочка одумается и вернется домой, однако мужчина и представить себе не мог, что его дочь окажется в плену у маньяка, который старше ее на 23 года.
37-летний школьный охранник Томас Хосе имел самое непосредственное отношение к побегу Тани Ках из дома. Однажды в школе он заговорил с бойкой ученицей, потом они общались еще несколько раз на ничего незначащие темы, и постепенно сблизились.
В каморке под лестницей вместе болтали и курили, когда Таня сбегала с уроков, здесь же впервые поцеловались. Потом он стал первым мужчиной в ее жизни. Восьмиклассница серьезно влюбилась во взрослого мужчину. Школьница неоднократно делилась с ним семейными проблемами, и однажды Томас предложил ей переехать к нему, однако тайно, ведь девушка еще была несовершеннолетней. Мужчина обещал Тане, что возьмет ее в жены спустя время и они будут жить счастливо.
Вскоре Таня переехала к нему в дом, где проживал не только Томас, но и его родители, а также сын подросток. Мужчина приказал девушке не выдавать себя. Под угрозами он убедил Таню, что если кто-то узнает об их союзе, то пару разлучат навсегда. Зато теперь они муж и жена, как уверял педофил. Правда вся семейная жизнь сводилась к выполнению прихотей мужа, и прежде всего интимных. Взрослый мужчина требовал, чтобы Таня не набирала вес, а оставалась в переделах своих 42 кг. Девочка изводила себя голодом и слабительными.
Следующие 3,5 года Таня ни разу не выходила на свежий воздух. Не открывала окно, чтобы ее не засекли с улицы. Вместо туалета пользовалась ведром, а комнату покидала только чтобы помыться в то время, когда родители Томаса спали. Сутки напролет она читала журналы и смотрела телевизор в наушниках. Спустя года во время судебного заседания родители охранника будут утверждать, что не знали о маленькой пленнице в комнате сына.
Когда Тане исполнилось 18 лет, Томас Хосе решил ее легализовать. К тому моменту девушка уже находилась в федеральном розыске. Мужчина заставил ее перекрасить волосы в черный цвет и сделал ей новые документы на имя Никки Аллен. Он представил ее родителям, как свою невесту. Отныне добровольная пленница свободно могла передвигаться по дому, ни от кого не прячась.
При этом Томас запретил своей «невесте» отходить от крыльца и общаться с соседями. Стоит отметить, что дом мужчины, где девушка прожила 10 лет, находился всего в 3 км от дома ее мачехи и отца.
Лишь с годами к девушке пришло понимание, что их отношения совсем не адекватные. После плена девушка скажет журналистам, что была рабыней Хосе все эти годы.
На седьмом году жизни в доме-тюрьме Томас разрешил своей пленнице ходить в соседний магазин за продуктами. Через три года хозяин магазина поинтересовался у девушки, как получилось, что у нее с мужем такая большая разница в возрасте. И тут Таня, которую знали под именем Никки Аллен, рассказала всю историю своего заточения, а также назвала свое настоящее имя.
Примечательно, что сын владельца магазина оказался полицейским. Отец попросил его проверить слова Никки Аллен. 21 марта 2006 года в дом Томаса Хосе ворвались сотрудники правоохранительных органов. Плен Тани Ках длиной в 10 лет закончился.
Через год состоялся суд. Ни о каком похищении не могло быть речи – Таня сама пришла в дом подсудимого, а потом имела возможности уйти от него. Но не сделала этого.
Томаса Хосе судили за интимные отношения с ребенком и за создание угрозы для жизни ребенка, когда он подговорил 14-летнюю Таню на побег из дома. Его приговорили к тюремному заключению. В заявлениях на УДО мужчине отказывали. Он вышел на свободу только в 2022 году, отсидев по максимуму.
Повзрослевшая Таня Ках так и не смогла помириться с отцом. Последнюю точку в отношения отца и дочери поставила изданная автобиография Тани Ках, где она так расписала свое «несчастное детство», что отец и мачеха подали на нее иски за клевету. В итоге стороны заключили мировое соглашение и больше не общаются.
После всей жуткой истории бывшая пленница смогла получить образование и даже выйти замуж. Ее избранником вновь стал мужчина значительно старше ее.
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Алкоголизм матери, развод родителей и плохие отношения с мачехой: Что привело 14-летнюю девочку к побегу
10 февраля 1996 года в США, в маленьком городке Маккиспорт, юная Таня Николь Ках собрала свои вещи и тайно сбежала из дома. Девочке тогда было 14 лет. Этот побег был далеко не первым, однако в предыдущих случаях она возвращалась спустя несколько дней. В этот раз Таня оказалась дома только через 10 лет.
С малых лет девочка росла в атмосфере скандалов между родителями. Мать, которая страдала алкоголизмом, постоянно била ребенка. Однажды женщина пыталась задушить маленькую девочку, в другой раз набросилась на нее с кухонным ножом.
Когда Тане исполнилось 11 лет, родители развелись, и она осталась жить с отцом. Следующие три года девушка назовет «самыми счастливыми в своей жизни» ровно до того момента, как ее отец не встретил новую возлюбленную и не переехал к ней в дом вместе с дочерью.
Мачеха искренне пыталась наладить отношения с Таней, но девочка было против этого. Вскоре она стала хуже учиться, чаще устраивать скандалы и даже шантажировать отца. Школьница несколько раз убегала из дома, заявляя, что не может жить в одном доме с ненавистной мачехой. Но отец девочки не поддался на провокации. К тому же он занял сторону своей возлюбленной, а на побеги дочери перестал обращать внимание.
По этой причине, когда Таня Ках исчезла в феврале 1996 года, отец не стал беспокоился. Он был уверен, что однажды девочка одумается и вернется домой, однако мужчина и представить себе не мог, что его дочь окажется в плену у маньяка, который старше ее на 23 года.
Любовь с 37-летним школьным охранником: Как Таня Ках оказалась в плену у маньяка-педофила
37-летний школьный охранник Томас Хосе имел самое непосредственное отношение к побегу Тани Ках из дома. Однажды в школе он заговорил с бойкой ученицей, потом они общались еще несколько раз на ничего незначащие темы, и постепенно сблизились.
В каморке под лестницей вместе болтали и курили, когда Таня сбегала с уроков, здесь же впервые поцеловались. Потом он стал первым мужчиной в ее жизни. Восьмиклассница серьезно влюбилась во взрослого мужчину. Школьница неоднократно делилась с ним семейными проблемами, и однажды Томас предложил ей переехать к нему, однако тайно, ведь девушка еще была несовершеннолетней. Мужчина обещал Тане, что возьмет ее в жены спустя время и они будут жить счастливо.
Вскоре Таня переехала к нему в дом, где проживал не только Томас, но и его родители, а также сын подросток. Мужчина приказал девушке не выдавать себя. Под угрозами он убедил Таню, что если кто-то узнает об их союзе, то пару разлучат навсегда. Зато теперь они муж и жена, как уверял педофил. Правда вся семейная жизнь сводилась к выполнению прихотей мужа, и прежде всего интимных. Взрослый мужчина требовал, чтобы Таня не набирала вес, а оставалась в переделах своих 42 кг. Девочка изводила себя голодом и слабительными.
Таня Ках (Фото: соцсети Тани Ках)
Следующие 3,5 года Таня ни разу не выходила на свежий воздух. Не открывала окно, чтобы ее не засекли с улицы. Вместо туалета пользовалась ведром, а комнату покидала только чтобы помыться в то время, когда родители Томаса спали. Сутки напролет она читала журналы и смотрела телевизор в наушниках. Спустя года во время судебного заседания родители охранника будут утверждать, что не знали о маленькой пленнице в комнате сына.
Когда Тане исполнилось 18 лет, Томас Хосе решил ее легализовать. К тому моменту девушка уже находилась в федеральном розыске. Мужчина заставил ее перекрасить волосы в черный цвет и сделал ей новые документы на имя Никки Аллен. Он представил ее родителям, как свою невесту. Отныне добровольная пленница свободно могла передвигаться по дому, ни от кого не прячась.
При этом Томас запретил своей «невесте» отходить от крыльца и общаться с соседями. Стоит отметить, что дом мужчины, где девушка прожила 10 лет, находился всего в 3 км от дома ее мачехи и отца.
Лишь с годами к девушке пришло понимание, что их отношения совсем не адекватные. После плена девушка скажет журналистам, что была рабыней Хосе все эти годы.
На седьмом году жизни в доме-тюрьме Томас разрешил своей пленнице ходить в соседний магазин за продуктами. Через три года хозяин магазина поинтересовался у девушки, как получилось, что у нее с мужем такая большая разница в возрасте. И тут Таня, которую знали под именем Никки Аллен, рассказала всю историю своего заточения, а также назвала свое настоящее имя.
Насколько посадили маньяка и в чем оказался виновен отец девочки
Примечательно, что сын владельца магазина оказался полицейским. Отец попросил его проверить слова Никки Аллен. 21 марта 2006 года в дом Томаса Хосе ворвались сотрудники правоохранительных органов. Плен Тани Ках длиной в 10 лет закончился.
Через год состоялся суд. Ни о каком похищении не могло быть речи – Таня сама пришла в дом подсудимого, а потом имела возможности уйти от него. Но не сделала этого.
Фото: iStock/Rawf8
Томаса Хосе судили за интимные отношения с ребенком и за создание угрозы для жизни ребенка, когда он подговорил 14-летнюю Таню на побег из дома. Его приговорили к тюремному заключению. В заявлениях на УДО мужчине отказывали. Он вышел на свободу только в 2022 году, отсидев по максимуму.
Повзрослевшая Таня Ках так и не смогла помириться с отцом. Последнюю точку в отношения отца и дочери поставила изданная автобиография Тани Ках, где она так расписала свое «несчастное детство», что отец и мачеха подали на нее иски за клевету. В итоге стороны заключили мировое соглашение и больше не общаются.
После всей жуткой истории бывшая пленница смогла получить образование и даже выйти замуж. Ее избранником вновь стал мужчина значительно старше ее.
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Екатерина Коршунова