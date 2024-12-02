Владения члена банды Цапков продадут на аукционе за 2,5 млрд рублей

Фото: iStock/BrianAJackson
Земли члена известной банды Цапков Вячеслава Цеповяза будут выставлены на торги с начальной стоимостью в более чем 2,5 миллиардов рублей. Об этом пишет Shot.
«Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги. Начальная цена лота — ₽2 520 081 057», — сообщается в telegram-канале.
Состав лота включает 94 актива Цеповяза, в том числе владения в поселке Садовом. Все земли являются собственностью должника, а их площадь разнится от 60 тысяч до более 1 миллиона квадратных метров. Использование имущества рассчитано под сельское хозяйство. Дата аукциона назначена на 16 января. Выставленные на торги земли входят в активы компании ООО «Опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани».
Читайте также:
Раскрыта причина смертельного отравления четырех детей под Красноярском
Четверо детей погибли в Красноярском крае по вине отца
В Саратове скончалась школьница после секса со студентом
Иван Мусатов