Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей

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Сахалинский областной суд постановил освободить от наказания двух из четырех браконьеров, которые в 2023 году убили 26 краснокнижных северных оленей. Информация следует из картотеки суда.
Отмечается, что данное решение вынесено на этапе апелляции, по результатам которой Алексей Василенко и Александр Смирнов были освобождены от наказания в виде колонии-поселения. Суд лишь запретил им выполнять определенные действия.
Примечательно, что судебная инстанция также сократила сумму причиненного природе ущерба с 4,74 млн рублей до 780 тыс рублей. По данным следствия, обвиняемые уже возместили ущерб по первоначальным расчетам.
Напомним, зимой 2023 года на севере Сахалина в Охинском районе обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, чья популяция занесена в Красную книгу. Животных долго избивали, после чего отрезали головы.
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Примечательно, что судебная инстанция также сократила сумму причиненного природе ущерба с 4,74 млн рублей до 780 тыс рублей. По данным следствия, обвиняемые уже возместили ущерб по первоначальным расчетам.
Напомним, зимой 2023 года на севере Сахалина в Охинском районе обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, чья популяция занесена в Красную книгу. Животных долго избивали, после чего отрезали головы.
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Екатерина Коршунова