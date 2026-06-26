Самолёт врезался в небоскрёб в Пекине — сотрудников башни срочно эвакуировали

26 июня 2026, 16:48

Самолёт столкнулся с 528-метровой башней CITIC Tower в центре Пекина

Фото: Istock / murat4art

В Пекине произошло ЧП — небольшой самолёт столкнулся с небоскрёбом CITIC Tower, также известным как China Zun. После удара обломки воздушного судна загорелись и упали рядом с восточным входом в здание, из-за чего была организована экстренная эвакуация сотрудников. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает Baza.