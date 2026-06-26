Самолёт врезался в небоскрёб в Пекине — сотрудников башни срочно эвакуировали
В Пекине произошло ЧП — небольшой самолёт столкнулся с небоскрёбом CITIC Tower, также известным как China Zun. После удара обломки воздушного судна загорелись и упали рядом с восточным входом в здание, из-за чего была организована экстренная эвакуация сотрудников. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, самолёт получил серьёзные повреждения при столкновении, а фасад башни оказался частично повреждён. При этом масштабных разрушений самого здания удалось избежать. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.
Сообщается, что разбившееся воздушное судно эксплуатировалось компанией Shuangyue General Aviation Beijing. По предварительной информации, речь идёт о небольшом самолёте, выполнявшем полёт в районе китайской столицы.
CITIC Tower высотой 528 метров является самым высоким зданием Пекина и входит в число самых высоких небоскрёбов мира. Башня была введена в эксплуатацию в 2018 году и насчитывает 108 этажей.
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