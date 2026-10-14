Россиянка три часа провела на тонущей машине посреди ледяной реки и выжила
В Магаданской области рыбаки спасли женщину, которая более чем на три часа застряла на крыше автомобиля посреди ледяной реки. Об инциденте пишет MK.RU.
По данным издания, водитель погиб. К моменту тому машина уже ушла под воду, и сильное течение могло унести ее в любой момент. Проезжавшие мимо рыбаки увидели женщину и сразу заехали в водоем на фургоне. Несмотря на серьезный риск, им удалось переправить пострадавшую на берег.
Уточняется, что четверых магаданцев уже наградили за мужество, решительность и готовность прийти на помощь в экстренной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Подольске спасли 91-летнего мужчину, который провел 15 часов в болоте.
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