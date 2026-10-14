Россиянка три часа провела на тонущей машине посреди ледяной реки и выжила

14 октября 2026, 11:40

На Колыме рыбаки спасли женщину с крыши тонущей машины

Фото: iStock/skynavin

В Магаданской области рыбаки спасли женщину, которая более чем на три часа застряла на крыше автомобиля посреди ледяной реки. Об инциденте пишет MK.RU.