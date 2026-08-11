В отеле Абхазии двухлетняя девочка из Москвы утонула в бассейне
В Абхазии во время отдыха в отеле Очамчырского района погибла двухлетняя девочка из Москвы. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Мать находилась с двумя детьми у бассейна. В какой-то момент женщина переодевала одного ребёнка, а вторая малышка отошла в сторону и упала в воду. Родительница не сразу заметила пропажу: она искала дочь около десяти минут, пока не обнаружила её на дне чаши.
Очевидцы вызвали скорую, и медики госпитализировали девочку в Гулрыпшский республиканский госпиталь. В реанимации врачи запустили ребёнку сердце, однако мозговая активность не восстановилась — кислород так и не начал поступать в мозг. Утром маленькая пациентка скончалась.
Отмечается, что это уже вторая трагедия с участием несовершеннолетних из России в Абхазии за последние сутки. До этого в другом районе республики подросток погиб при восхождении на вершину горы.
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