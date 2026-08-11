Стало известно о состоянии сбитой грузовиком PR-директора «Москвички»
Бренд-директор журнала «Москвичка» Алёна Бердова сообщила, что PR-директор издания Екатерина Чаковская после наезда грузовика в Москве находится в реанимации.
В беседе с «Газетой.Ru» Бердова заявила, что Чаковская в настоящий момент находится в Боткинской больнице.
«Состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное, жизни ничего не угрожает. При этом у неё множественные переломы, ушибы внутренних органов. Она в реанимации, но в сознании. Врачи говорят, что жизни ничего не угрожает, но травмы серьёзные», — сказала она.Авария произошла около 11 утра. Екатерина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент водитель сбил её и покинул место происшествия. Сама пострадавшая не помнит момент ДТП. Скорая доставила её в больницу, где уже позже о случившемся узнали родственники и коллеги. Оперативники разыскивают водителя.