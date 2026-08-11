Стало известно о состоянии сбитой грузовиком PR-директора «Москвички»

11 августа 2026, 17:31

Фото: Istock/wutwhanfoto

Бренд-директор журнала «Москвичка» Алёна Бердова сообщила, что PR-директор издания Екатерина Чаковская после наезда грузовика в Москве находится в реанимации.





В беседе с «Газетой.Ru» Бердова заявила, что Чаковская в настоящий момент находится в Боткинской больнице.

«Состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное, жизни ничего не угрожает. При этом у неё множественные переломы, ушибы внутренних органов. Она в реанимации, но в сознании. Врачи говорят, что жизни ничего не угрожает, но травмы серьёзные», — сказала она.