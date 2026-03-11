Житель Якутска умер после полученных при пожаре на теплой остановке ожогов
Житель Якутска скончался от ожогов, полученных при пожаре на теплой остановке. Инцидент произошел 10 марта 2026 года по улице Дзержинского. Прокуратура Республики Саха (Якутия) проводит проверку обстоятельств происшествия. Об этом пишет РИА Новости.
Огнем повреждено 3,5 квадратных метра. После тушения пожара на место прибыли медики и госпитализировали мужчину с серьезными ожогами. К сожалению, он не выжил. Сотрудники полиции исследуют все версии случившегося. В МВД отметили, что информация о возможном поджоге с участием подростков не соответствует действительности.
