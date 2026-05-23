Достижения.рф

Россиянка ударила и укусила дочь за отказ от ужина

Под Курском осудили женщину, ударившую дочь за отказ от ужина
Фото: iStock/zoka74

Суд в Курской области оштрафовал 48-летнюю женщину, которая ударила и укусила десятилетнюю дочь за отказ от ужина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.



По версии следствия, все произошло 13 апреля. Женщина вернулась домой после работы в состоянии алкогольного опьянения. Ее дочь отказалась от ужина, и между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мать начала крушить посуду.

Испуганный ребенок попытался убежать к соседке, но разъяренная родительница вцепилась ему зубами в левое предплечье, а затем ударила рукой в область лба. Медики зафиксировали на теле девочки кровоподтек и ссадины.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она заявила, что помирилась с дочерью, и их отношения наладились. Судья оштрафовал женщину на пять тысяч рублей.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0