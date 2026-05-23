Россиянка ударила и укусила дочь за отказ от ужина
Суд в Курской области оштрафовал 48-летнюю женщину, которая ударила и укусила десятилетнюю дочь за отказ от ужина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По версии следствия, все произошло 13 апреля. Женщина вернулась домой после работы в состоянии алкогольного опьянения. Ее дочь отказалась от ужина, и между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мать начала крушить посуду.
Испуганный ребенок попытался убежать к соседке, но разъяренная родительница вцепилась ему зубами в левое предплечье, а затем ударила рукой в область лба. Медики зафиксировали на теле девочки кровоподтек и ссадины.
Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она заявила, что помирилась с дочерью, и их отношения наладились. Судья оштрафовал женщину на пять тысяч рублей.
Читайте также: