Мужчину госпитализировали с полумарафона в Москве

23 мая 2026, 15:38

ТАСС: Мужчине поплохело на полумарафоне в центре Москвы, его госпитализировали

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Участник полумарафона «Забег.РФ» потерял сознание во время соревнований в Москве, медицинскую помощь ему оказали оперативно. Об этом сообщил источник ТАСС.





По словам собеседника агентства, инцидент произошел на дистанции. В оргкомитете мероприятия уточнили, что пострадавшего доставили в больницу. Полумарафон «Забег.РФ» (международное название — One Run) проходит 23 мая в 38 странах.





«В настоящий момент он проходит необходимое обследование», — рассказали в оргкомитете.