Мужчину госпитализировали с полумарафона в Москве
Участник полумарафона «Забег.РФ» потерял сознание во время соревнований в Москве, медицинскую помощь ему оказали оперативно. Об этом сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на дистанции. В оргкомитете мероприятия уточнили, что пострадавшего доставили в больницу. Полумарафон «Забег.РФ» (международное название — One Run) проходит 23 мая в 38 странах.
«В настоящий момент он проходит необходимое обследование», — рассказали в оргкомитете.
