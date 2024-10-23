Россиянка ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство

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В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Женщина проходит обвиняемой по нескольким статьям. Свою вину она не признает. Обвиняемая рассказала, что «не желала смерти сыну, ударила его по голове кочергой случайно, а моющее средство дала ему выпить, чтобы мальчик перестал ее оскорблять».
Согласно данным следствия, инцидент произошел после того, как женщина вернулась домой после продолжительного застолья. Сын сделал ей замечание о чрезмерном употреблении алкоголя, в ответ фигурантка дела взяла металлическую кочергу и ударила ею мальчика по голове. После этого она заставила пострадавшего выпить чистящее средство.
Когда состояние ребенка ухудшилось, мать не стала вызывать врачей, а легла спать. Медиков вызвал отец, который вернулся с работы.
В медучреждении у пострадавшего диагностировали ожог носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму затылочной части головы. До конца лета мальчик проходил длительное лечение в стационаре.
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Согласно данным следствия, инцидент произошел после того, как женщина вернулась домой после продолжительного застолья. Сын сделал ей замечание о чрезмерном употреблении алкоголя, в ответ фигурантка дела взяла металлическую кочергу и ударила ею мальчика по голове. После этого она заставила пострадавшего выпить чистящее средство.
Когда состояние ребенка ухудшилось, мать не стала вызывать врачей, а легла спать. Медиков вызвал отец, который вернулся с работы.
В медучреждении у пострадавшего диагностировали ожог носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму затылочной части головы. До конца лета мальчик проходил длительное лечение в стационаре.
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Екатерина Коршунова