В нескольких фирмах, связанных с курским депутатом Васильевым, прошли обыски

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Обыски прошли в курском управлении капстроительства и в нескольких фирмах, связанных с депутатом Максимом Васильевым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что силовики провели обыски в рамках дела о возведении фортификационных построек на границе с Украиной, которые не успели сдать в срок. Фирмы парламентария выступали подрядчиками, а также должны были работать на границе.
Согласно информации канала, по факту мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий заведено уголовное дело. Напомним, в прошлом году Васильев оставил пост заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.
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