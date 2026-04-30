Россиянка ударила знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Жительница Курска вонзила нож в живот знакомого из-за спора о составе куртки
Жительница Курска ударила ножом в живот знакомого из-за спора о составе куртки. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Конфликт возник во время застолья в конце прошлого года. Мужчина утверждал, что его куртка сшита из натуральной кожи, но хозяйка квартиры с этим не согласилась.
Для убедительности он провел лезвием ножа по своей одежде и передал его женщине, предложив ей проверить самой. Вместо этого она вонзила нож в живот приятеля.
Россиянка сама вызвала скорую помощь. Уголовное дело возбудили во статье по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Материалы уже направили на рассмотрение в суд.
Читайте также: