Россиянка ударила знакомого ножом из-за спора о составе куртки

Жительница Курска вонзила нож в живот знакомого из-за спора о составе куртки
Фото: iStock/PaulBiryukov

Жительница Курска ударила ножом в живот знакомого из-за спора о составе куртки. Об этом сообщают телеграм-каналы.



Конфликт возник во время застолья в конце прошлого года. Мужчина утверждал, что его куртка сшита из натуральной кожи, но хозяйка квартиры с этим не согласилась.

Для убедительности он провел лезвием ножа по своей одежде и передал его женщине, предложив ей проверить самой. Вместо этого она вонзила нож в живот приятеля.

Россиянка сама вызвала скорую помощь. Уголовное дело возбудили во статье по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Материалы уже направили на рассмотрение в суд.

Лидия Пономарева

