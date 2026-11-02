Житель Подмосковья ударил знакомого ножом во время застолья
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения знакомому во время пьяной ссоры в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о том, что гражданина 1987 года рождения доставили и госпитализировали с телесными повреждениями.
Полицейские предварительно установили: в одном из домов в пос. Дубровицы между пострадавшим и его знакомым во время совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт, после чего знакомый нанёс мужчине ножевое ранение.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — местного жителя 1989 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигуранта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.
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