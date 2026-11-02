Житель Подмосковья ударил знакомого ножом во время застолья

02 ноября 2026, 19:29

В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на знакомого

Фото: Istock/blinow61

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения знакомому во время пьяной ссоры в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.