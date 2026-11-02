В Тамбовской области на трассе «Каспий» шесть человек пострадали в тройном ДТП

02 ноября 2026, 18:50

Фото: Госавтоинспекция Тамбовской области

В Сампурском округе Тамбовской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть человек. Подробности сообщает Telegram-канал «Тамбов. Происшествия».