В Тамбовской области на трассе «Каспий» шесть человек пострадали в тройном ДТП
В Сампурском округе Тамбовской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть человек. Подробности сообщает Telegram-канал «Тамбов. Происшествия».
ДТП с участием трёх автомобилей случилось 1 ноября около 20:35 мск на 503-м километре автодороги Р-22 «Каспий».
По предварительным сведениям, 63-летний водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу, после чего съехал на обочину и столкнулся с Geely Emgrand. От удара «китайца» отбросило на двигавшуюся сзади Lada Xray.
В результате происшествия травмы получили шесть человек: водитель и пассажир Geely, два человека в Toyota и два 15-летних подростка, находившихся в российском хэтчбеке. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.
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