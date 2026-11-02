В Москве прохожий выдал себя за певца JANAGA и обманул банкира на 27 тыс. рублей
В Москве прохожий представился певцом JANAGA и обманул сотрудника банка на 27 тысяч рублей. Подробности приводит РЕН ТВ.
26-летний Сергей познакомился с незнакомцем возле кафе. Тот назвал себя популярным артистом и пожаловался: машину якобы эвакуировали на штрафстоянку, срочно понадобились деньги.
Москвич согласился помочь потерпевшему и передал ему разблокированный телефон с банковским приложением. Лжепевец сам перевёл себе 27 тысяч рублей, оставил контакты и очки Armani в залог и пообещал вернуть деньги через полтора часа, но исчез.
Позже выяснилось, что оптика оказалась дешёвой копией с маркетплейса за тысячу рублей. К настоящему JANAGA незнакомец никакого отношения не имеет. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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