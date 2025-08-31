Россиянка украла у коллеги ключи, чтобы отучить разбрасывать вещи, и ограбила ее квартиру
В Красноярском крае женщина решила отучить коллегу разбрасывать вещи, украв у нее ключи, но в итоге ограбила ее квартиру. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже мужской печатки, цепочки с кулоном и пары серег из домашней шкатулки. Общая стоимость утраченных золотых украшений составила 100 тысяч рублей. Оказалось, что за несколько дней до этого она потеряла ключи от квартиры.
Подозреваемой оказалась ранее несудимая коллега потерпевшей. Она воспользовалась отсутствием семьи, которая уехала в другой город, и проникла в квартиру, где похитила украшения. В ходе обыска в доме подозреваемой все украденное имущество было обнаружено и изъято.
Злоумышленница признала свою вину, объяснив, что изначально взяла ключи с намерением «проучить» коллегу за небрежность. Однако позже ей стало стыдно, и она решила вернуть ключи, подбросив их в почтовый ящик коллеги. Но, уже находясь в подъезде, она не смогла удержаться от соблазна.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит наказание до шести лет лишения свободы.
Читайте также: