Россиянка украла у коллеги ключи, чтобы отучить разбрасывать вещи, и ограбила ее квартиру

31 августа 2025, 18:17

В Красноярском крае женщина украла у коллеги ключи и вынесла золото из квартиры

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

В Красноярском крае женщина решила отучить коллегу разбрасывать вещи, украв у нее ключи, но в итоге ограбила ее квартиру. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.