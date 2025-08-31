В Волгограде мигрант надругался над мальчиком на глазах у родителей
В Волгограде мигрант надругался над несовершеннолетним мальчиком на глазах у родителей. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Волгограду.
Инцидент произошел 27 августа в одном из дворов Советского района, где мальчик находился с родителями. Неизвестный мужчина подбежал к ребенку и совершил противоправные действия против его половой неприкосновенности. Отец несовершеннолетнего попытался остановить правонарушителя, но тот успел скрыться с места преступления.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался иностранец, который прибыл в Волгоград в июне этого года. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие выступило с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
