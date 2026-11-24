24 ноября 2026, 18:28

Врач из Петербурга умерла на Бали после отравления некачественным вином

Фото: Istock/Narongrit Doungmanee

На Бали после употребления некачественного вина скончалась 30-летняя женщина-врач из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает spb.kp.ru.





Лор-хирург и одна из организаторов лесного фестиваля Solar Systo Анастасия Соболевская несколько недель назад уехала отдыхать. В какой-то момент она получила отравление, выпив некачественный алкоголь. По словам близкой подруги медика, речь шла о вине, купленном в магазине.

«Через несколько часов ей стало плохо. В больнице Настя потеряла сознание, произошла остановка сердца, её реанимировали. Потом у неё ещё несколько раз остановилось сердце», — рассказала подруга петербурженки.