Россиянка умерла после бокала вина на Бали
Врач из Петербурга умерла на Бали после отравления некачественным вином
На Бали после употребления некачественного вина скончалась 30-летняя женщина-врач из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает spb.kp.ru.
Лор-хирург и одна из организаторов лесного фестиваля Solar Systo Анастасия Соболевская несколько недель назад уехала отдыхать. В какой-то момент она получила отравление, выпив некачественный алкоголь. По словам близкой подруги медика, речь шла о вине, купленном в магазине.
«Через несколько часов ей стало плохо. В больнице Настя потеряла сознание, произошла остановка сердца, её реанимировали. Потом у неё ещё несколько раз остановилось сердце», — рассказала подруга петербурженки.В результате Анастасия скончалась 24 ноября в балийской клинике Ari Canti. По мнению близких умершей, виноват низкий уровень медицины.