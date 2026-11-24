На Пхукете рыба-игла пронзила лёгкое туристке из России во время сёрфинга
Рыба-игла проткнула лёгкое российской туристке во время сёрфинга на Пхукете. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По словам девушки, во время её очередного заплыва из воды внезапно выскочила рыба и пронзила ей лёгкое.
Несмотря на серьёзное ранение, туристка смогла самостоятельно добраться до берега. Там коллега по сёрфингу вызвал девушке скорую помощь. В больнице пострадавшей экстренно провели операцию.
Из-за травмы у неё возникло опасное скопление воздуха с кровью в грудной полости, а само лёгкое спалось. По словам медиков, даже небольшое промедление могло стоить ей жизни.
Ранее сообщалось о россиянке, которая пережила анафилактический шок в Китае. Причиной стало средство из местной аптеки.
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