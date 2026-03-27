Убийство бывшего депутата в Шахунье: следствие проверяет связь с гибелью его сына
Экс-депутата Минкаила Саидова убили в Нижегородской области
Бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов был застрелен в городе Шахунья. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья на Комсомольской улице, после чего скрылся.
Следствие рассматривает возможную связь этого преступления с трагедией, произошедшей два года назад, когда был убит сын Саидова — Али. Тогда молодого предпринимателя зарезали в местном кафе, а подозреваемый Эдуард Шамиев до сих пор находится в розыске.
До своей политической карьеры Саидов занимался бизнесом в сельскохозяйственной сфере.
