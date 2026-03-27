Достижения.рф

Убийство бывшего депутата в Шахунье: следствие проверяет связь с гибелью его сына

Экс-депутата Минкаила Саидова убили в Нижегородской области
Фото: Istock / gorodenkoff

Бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов был застрелен в городе Шахунья. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



По предварительным данным, неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья на Комсомольской улице, после чего скрылся.

Следствие рассматривает возможную связь этого преступления с трагедией, произошедшей два года назад, когда был убит сын Саидова — Али. Тогда молодого предпринимателя зарезали в местном кафе, а подозреваемый Эдуард Шамиев до сих пор находится в розыске.

До своей политической карьеры Саидов занимался бизнесом в сельскохозяйственной сфере.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0