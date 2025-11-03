В горах Сочи спасли туристку с травмой колена: помощь пришла спустя несколько часов
Вечером 2 ноября спасатели пришли на помощь 23-летней туристке, получившей травму колена во время одиночного похода в районе перевала Аибга в горах Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Из-за боли девушка не могла самостоятельно передвигаться, а спасательную операцию осложняли темнота, сложный рельеф и ухудшение погоды.
Сообщение о происшествии поступило в 18:25, после чего на место выдвинулись спасатели Краснополянского отряда и специалисты курорта «Красная Поляна».
Пострадавшую нашли в 20:35 на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Спасатели оказали ей первую помощь, зафиксировали травмированную ногу и доставили к точке, откуда её можно было эвакуировать.
В 23:05 девушку передали бригаде скорой помощи для дальнейшего обследования и лечения.
Читайте также: