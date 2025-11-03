В горах Сочи спасли туристку с травмой колена: помощь пришла спустя несколько часов

03 ноября 2025, 17:13

Спасатели эвакуировали девушку с перевала Аибга — девушка получила травму колена

Фото: Istock / Roman Bozhkov

Вечером 2 ноября спасатели пришли на помощь 23-летней туристке, получившей травму колена во время одиночного похода в районе перевала Аибга в горах Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».