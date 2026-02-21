Грузовик провалился под лед на Байкале
Грузовой автомобиль частично ушел под воду неподалеку от острова Ольхон на Байкале. Об этом сообщает телеграм-канал «IrCity.ru | Новости Иркутска | Байкала | Ангарска | Братска».
Инцидент произошел 20 февраля. По словам очевидцев, водитель грузовика ехал по неоткрытой ледовой переправе, где из-за сложной обстановки ввели запрет на выезд.
В этот же день стало известно о гибели семи туристов из КНР и водителя УАЗа, провалившихся под лед на Байкале. Компания ехала на экскурсию к мысу Три Брата. В пути машина напоролась на трещину и ушла под воду.
Выбраться удалось лишь одному пассажиру — 12-летнему ребенку. Среди погибших оказался 14-летний подросток, который отдыхал вместе с родителями. На месте работали иркутские полицейские.
