В московском метро мужчина вышвырнул девушку из вагона ради её телефона
Пассажиры московского метро остановили мужчину, который пытался ограбить девушку. О происшествии рассказали в столичной прокуратуре.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на станции «Новаторская» злоумышленник вытолкнул девушку из вагона и попытался отнять у неё телефон. Уточняется, что мужчина начал вырывать смартфон из рук жертвы и повалил потерпевшую на платформу.
Девушка оказала сопротивление, а на помощь ей подоспели очевидцы. Они задержали нападавшего и держали его до появления сотрудников полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на грабёж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ). Прокуратура поставила на контроль вопрос о привлечении его к ответственности.
Ранее на станции «Щёлковская» женщина применила газовый баллончик против мужчины, который случайно задел её плечом при входе в метро.
Читайте также: