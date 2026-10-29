В Приангарье пьяный водитель на Nissan без номеров устроил погоню с полицией
В Приангарье полицейские задержали 20-летнего водителя Nissan Bluebird, который пытался скрыться от инспекторов. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Уточняется, что молодой человек быстро ехал на автомобиле без номеров по посёлку Куйтун. Инспекторы заметили его, но водитель не остановился и увеличил скорость. Полицейские сначала выстрелили в воздух, а затем несколько раз — прицельно по шинам.
После остановки машины парень выскочил из салона и побежал в сторону поля, но его задержали. Молодой человек отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что он не имел водительских прав. В отношении «гонщика» составили шесть протоколов об административных правонарушениях, а машину отправили на штрафстоянку.
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