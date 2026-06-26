Россиянка устроила своей 16-летней дочери домашний концлагерь

26 июня 2026, 10:19

Жительница Саратова пять лет не выпускала дочь из дома и не давала ей учиться

Фото: Istock/Rawpixel

Жительница Саратова удерживала свою 16-летнюю дочь в домашней изоляции на протяжении пяти лет. О том, что девушка живёт взаперти, стало известно после того, как ей удалось отправить сообщение региональному уполномоченному по правам человека. Подробности приводит Telegram-канал Baza.