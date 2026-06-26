Россиянка устроила своей 16-летней дочери домашний концлагерь
Жительница Саратова удерживала свою 16-летнюю дочь в домашней изоляции на протяжении пяти лет. О том, что девушка живёт взаперти, стало известно после того, как ей удалось отправить сообщение региональному уполномоченному по правам человека. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Приехавшие по вызову специалисты установили, что мать забрала девочку из школы после четвёртого класса под видом перевода на семейное обучение, однако на самом деле не организовывала учебный процесс и не выпускала ребёнка из дома.
Женщина полностью контролировала круг общения дочери и забрала у неё мобильный телефон. К 16 годам у девушки не оказалось паспорта. Подросток рассказала, что неоднократно пыталась обратиться за помощью в органы опеки, но каждый раз родственнице удавалось помешать этим планам.
В настоящее время с девушкой и её матерью работают психологи, семья находится под наблюдением профильных служб. В ближайшее время школьницу вернут к очному обучению.
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